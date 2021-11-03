Катастрофа АН - 12 под российским Иркутском: названа предварительная причина
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В России назвали предварительную причину крушения Ан-12 под Иркутском. Как пишет Mash, катастрофа могла произойти из-за обледенения руля высоты, передает УНН.
Цитата
"Стала известна предварительная причина аварии Ан — 12 под Иркутском - по показаниям черных ящиков, он упал из-за обледенения руля высоты и элементов механизации крыла", - говорится в сообщении.
Добавим
Министерство иностранных дел Украины предварительно подтвердило информацию о гибели двух граждан Украины при падении самолета Ан-12 под Иркутском. Сейчас ожидаются результаты идентификации жертв.
Добавим
Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь отметил, что двое граждан Украины погибли при крушении грузового самолета АН-12 сегодня под Иркутском.
Telegram-канал "Mash" опубликовал список ФИО членов экипажа, которые погибли. Среди них двое граждан Украины: Олег Валерьевич Щучко — (второй пилот), и Александр Борисович Чуприненко.
Сообщалось, что сегодня, в 11.34 при заходе на второй круг в аэропорту Иркутска в сложных метеорологических условиях (снег с дождем, ледяной дождь) самолет "авиакомпания Гродно" АН-12бк EW-518ti потерпел катастрофу в районе населенного пункта Пивовареха. На борту воздушного судна груз отсутствовал. В настоящее время межгосударственным авиационным комитетом создается комиссия по расследованию авиационного происшествия, в состав которой будут включены представители Департамента по авиации.