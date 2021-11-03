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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 40361 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Катастрофа АН-12 під російським Іркутськом: названо попередню причину

Київ • УНН

 • 26607 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Росії назвали попередню причину аварії Ан-12 під Іркутськом. Як пише Mash, катастрофа могла статись через через обледеніння керма висоти, передає УНН.

Катастрофа АН-12 під російським Іркутськом: названо попередню причину

Цитата

"Стала відома попередня причина аварії Ан-12 під Іркутськом — за свідченнями чорних ящиків, він упав через обледеніння керма висоти та елементів механізації крила", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Міністерство закордонних справ України попередньо підтвердило інформацію стосовно загибелі двох громадян України під час падіння літака Ан-12 під Іркутськом. Наразі очікуються результати ідентифікації жертв.

Додамо

Департамент з авіації Міністерства транспорту і комунікацій Республіки Білорусь наголосив, що двоє громадян України загинули під час аварії вантажного літака АН-12 сьогодні під Іркутськом.

Telegram-канал "Mash" опублікував список, а ПІБ членів екіпажу, які загинули. Серед них двоє громадян України: Олег Валерійович Щучко — (другий пілот), та Олександр Борисович Чуприненко.

Повідомлялося, що сьогодні, об 11.34 при заході на друге коло в аеропорту Іркутська в складних метеорологічних умовах (сніг з дощем, крижаний дощ) літак "авіакомпанії Гродно" АН-12бк EW-518ti зазнав катастрофи в районі населеного пункту Пивовареха. На борту повітряного судна вантаж був відсутній. У даний час міждержавним авіаційним комітетом створюється комісія з розслідування авіаційної події, до складу якої будуть включені представники Департаменту з авіації.

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