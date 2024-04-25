Катар будет вести переговоры с рф по возвращению незаконно задержанных гражданских украинцев

Катар согласился участвовать в переговорах с рф по возвращению гражданских граждан, которые были незаконно задержаны россией. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

"Вопрос возвращения домой гражданских, которых незаконно удерживает рф, - постоянно в фокусе нашей работы на международное сообщество. Так, Катар согласился участвовать в переговорах с рф по возвращению гражданских граждан, которые были незаконно задержаны россией", - сообщил омбудсмен.

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Как сообщил Дмитрий Лубинец, Украина передала Катару список с именами почти шести сотен украинских детей, который уже у российской стороны.