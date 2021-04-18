Картофель с начала года подорожал на 20%
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Украине с начала года картофель добавлял в цене ежемесячно и подорожал в целом на 19,9% - с 10,15 грн/кг в январе до 12,17 грн/кг в марте. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, сообщает УНН.
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Детали
В феврале цены на картофель составляли 11,87 грн/кг, поэтому за месяц он подорожал на 2,53%.
А за год картофель подешевел на 5,59% - с 12,89 грн/кг в марте прошлого года в 12,17 грн/кг в марте этого года.
Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
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Дополнение
На потребительском рынке в марте цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%. Больше всего (на 9,7%) подорожало подсолнечное масло. На 4,8-1,0% выросли цены на сахар, фрукты, продукты переработки зерновых, рис, хлеб, мясо и мясопродукты, овощи, масло, кисломолочную продукцию, сало, рыбу и продукты из рыбы. В то же время на 0,6% подешевели яйца.