Картопля з початку року подорожчала на 20%

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. В Україні з початку року картопля додавала в ціні щомісяця і подорожчала в цілому на 19,9% - з 10,15 грн/кг у січні до 12,17 грн/кг у березні. Про це свідчать дані Держстатистики, повідомляє УНН.

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Деталі

У лютому ціни на картоплю становили 11,87 грн/кг, тож за місяць вона подорожчала на 2,53%.

А за рік картопля подешевшала на 5,59% - з 12,89 грн/кг у березні минулого року до 12,17 грн/кг у березні цього року.

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

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Доповнення

На споживчому ринку в березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,1%. Найбільше (на 9,7%) подорожчала соняшникова олія. На 4,8–1,0% зросли ціни на цукор, фрукти, продукти переробки зернових, рис, хліб, м’ясо та м’ясопродукти, овочі, масло, кисломолочну продукцію, сало, рибу та продукти з риби. Водночас на 0,6% подешевшали яйця.

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