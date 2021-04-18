Картопля з початку року подорожчала на 20%

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Деталі

У лютому ціни на картоплю становили 11,87 грн/кг, тож за місяць вона подорожчала на 2,53%.

А за рік картопля подешевшала на 5,59% - з 12,89 грн/кг у березні минулого року до 12,17 грн/кг у березні цього року.

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

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Доповнення

На споживчому ринку в березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,1%. Найбільше (на 9,7%) подорожчала соняшникова олія. На 4,8–1,0% зросли ціни на цукор, фрукти, продукти переробки зернових, рис, хліб, м’ясо та м’ясопродукти, овочі, масло, кисломолочну продукцію, сало, рибу та продукти з риби. Водночас на 0,6% подешевшали яйця.