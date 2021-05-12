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Картину Жан-Мишеля Баския "В этом случае" продали на аукционе за 93 млн долларов

Киев • УНН

 • 37537 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Произведение американского неоэкспрессиониста и создателя граффити Жан-Мишеля Баския (1960-1988) "В этом случае" ушло во вторник с молотка на аукционе Christie's за 93,1 млн долларов. Трансляция торгов шла на сайте аукциона, передает УНН.

Картину Жан-Мишеля Баския "В этом случае" продали на аукционе за 93 млн долларов

Детали

Выигрышная ставка была сделана по телефону и составила 81 млн долларов, однако с учетом всех дополнительных выплат коллекционеру необходимо будет отдать за картину 93,105 млн долларов.

Дополнение

Последняя из серии произведений художника, изображающие черепа (ключевой мотив в творчестве Баския) был создан им в 1983 году. Подлежащая той же серии картина “Без названия”, написанная в 1982 году, была продана в 2017 году за 110,5 млн долларов, установив рекорд стоимости для проданных с аукциона произведений американских художников. Как отмечают эксперты Christie’s, для чернокожего художника череп был “метафорой прошлого и переходного характера человеческой жизни”, в то же время служил “символом опасностей, подстерегающих молодых афроамериканцев на улицах Нью-Йорка”.

Напомним

Кроссовки американского рэпера Канье Уэста проданы на аукционе за рекордные 1,8 млн долларов.

#AuctionUpdate Following competitive bidding, Jean-Michel Basquiat’s climactic portrait "In This Case ’realizes $ 93,105,000 at auction pic.twitter.com/wJoPu5AbST

— Christie’s (@ChristiesInc) May 12, 2021

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