Картину Жан-Мішеля Баскія "В цьому випадку" продали на аукціоні за 93 млн доларів

Деталі

Виграшна ставка була зроблена по телефону і склала 81 млн доларів, однак з урахуванням всіх додаткових виплат колекціонерові необхідно буде віддати за картину 93,105 млн доларів.

Доповнення

Останній з серії творів художника, що зображують черепа (ключовий мотив у творчості Баскія) був створений їм у 1983 році. Належна до тієї ж серії картина “Без назви”, написана в 1982 році, була продана в 2017 році за 110,5 млн доларів, встановивши рекорд вартості для проданих з аукціону творів американських художників. Як відзначають експерти Christie’s, для чорношкірого художника череп був “метафорою минулого і перехідного характеру людського життя”, в той же час слугував “символом небезпек, що підстерігають молодих афроамериканців на вулицях Нью-Йорка”.

Нагадаємо

Кросівки американського репера Каньє Уеста продані на аукціоні за рекордні 1,8 млн доларів.

#AuctionUpdate Following competitive bidding, Jean-Michel Basquiat's climactic portrait 'In This Case' realizes $93,105,000 at auction pic.twitter.com/wJoPu5AbST

— Christie's (@ChristiesInc) May 12, 2021