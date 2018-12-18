"Карпаты" расстались с защитником и вернули двух игроков из Эстонии

Защитник Олег Бородай прекратил сотрудничество с "зелено-белыми": контракт расторгнут по взаимному согласию сторон. В сезоне 2018/19 годов центральный защитник провел за львовскую команду 12 матчей в чемпионате УПЛ и один матч в кубковом противостоянии.

Зато за "львов" будут выступать два других исполнители из чемпионата Эстонии - полузащитник Юрий Ткачук и нападающий Роман Дебелко (вернутся по аренде). Оба исполнителя выступали за местную "Левадия", с которой стали серебряными призерами чемпионата, а Дебелко отмечался в воротах соперников 28 раз (с 109 командных голов в 36 матчах), что сделало его одним из претендентов за "Золотую бутсу".

Отметим, что "Карпаты" пока идут только на 10 месте в УПЛ отставая от главной шестерки на 7 пунктов.