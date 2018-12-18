"Карпати" розпрощалися із захисником і повернули двох гравців з Естонії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Львівські "Карпати" за допомогою клубного сайту оголосили про кадрові зміни в команді, повідомляє УНН.
Захисник Олег Бородай припинив співпрацю із "зелено-білими": контракт розірвано за взаємною згодою сторін. У сезоні 2018/19 років центральний оборонець провів за львівську команду 12 матчів у чемпіонаті УПЛ та один матч в кубковому протистоянні.
Натомість за "левів" будуть виступати два інших виконавці з чемпіонату Естонії – півзахисник Юрій Ткачук і нападник Роман Дебелко (повернуться з оренди). Обидва виконавці виступали за місцеву "Левадію", з якою стали срібними призерами чемпіонату, а Дебелко відзначався у воротах суперників 28 разів (із 109 командних голів у 36 матчах), що зробило його одним із претендентів за "Золоту бутсу".
Зазначимо, що "Карпати" наразі йдуть тільки на 10 місці в УПЛ відстаючи від чільної шістки на 7 пунктів.