Карпаты объявили о сотрудничестве с ФК Атлетик Бильбао

В результате переговоров стороны договорились о том, что лучшие тренеры школы и Академии "львов" регулярно ездить на стажировку в страны Басков.

"Нам очень приятно, что такая встреча состоялась. Во многих аспектах мы хотим равняться на" Атлетик ", перебирая их многолетний опыт, в частности в плане подготовки молодых талантов. Сотрудничество с басками очень важна для нас", - отметил вице-президент ФК "Карпаты" Олег Смалийчук.

Стоит отметить, что трансферная стоимость футболистов "Атлетика" составляет 170 млн. Евро.

Напомним, что "Атлетик" победил "Зарю" и выбил украинский коллектив из Лиги Европы.