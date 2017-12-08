Карпати оголосили про співпрацю із ФК Атлетік Більбао
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. На базі львівських "Карпат" у Брюховичах відбулася дружня зустріч керівництва "зелено-білих" із спортивним директором "Атлетіка" (Більбао) Хосе Марією Аморрорту. Про це інформує прес-служба львівської команди, передає УНН.
У результаті перемовин сторони домовилися про те, що кращі тренери школи та Академії "левів" регулярно їздитимуть на стажування до країни Басків.
"Нам дуже приємно, що така зустріч відбулася. У багатьох аспектах ми хочемо рівнятися на "Атлетік", перебираючи їхній багаторічний досвід, зокрема у плані підготовки молодих талантів. Співпраця із басками дуже важлива для нас" – зазначив віце-президент ФК "Карпати" Олег Смалійчук.
Варто відзначити, що трансферна вартість футболістів "Атлетіка" складає 170 млн. євро.
Нагадаємо, що "Атлетік" переміг "Зорю" та вибив український колектив із Ліги Європи.