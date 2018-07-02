Каратист Широян получил для Украины лицензию на Юношеские Олимпийские игры

Украинский каратист Роберт Широян стал одним из 24-х спортсменов, которые получили олимпийские лицензии. 16-летний боец ​​из Днепра выиграл соревнования в разделе кумитэ, юниоры - 68 кг, одолев представителей Мальты (7 2), Португалии (3:0), Франции (0:0), Туниса (1:0) и Малайзии (6:0). В финале украинский каратист не оставил шансов японцу Котаро Накамуре (5:2).

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Также в Умаге соревновались от Украины Виктория Ващишин (- 53 кг), Оксана Базелюк (-59 кг), Алина Карпишина (59+ кг), Никита Шилоносов (-61 кг), Александр Злобин (68+ кг).

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Справка: Юношеские Олимпийские игры проводятся по инициативе Международного Олимпийского комитета с 2010 года. Первые летние Игры прошли в Сингапуре (2010), вторые - в 2014 году в Нанкине. На Играх в Буэнос-Айресе дебютирует каратэ. Турнир пройдет 17-18 октября в Буэнос-Айресе на арене "Parque Polideportivo Roca". В программе - 6 соревнований по кумитэ, по три весовые категории среди девушек и парней. В каждом виде примут участие по 8 спортсменов в возрасте 16-17 лет. Всего на Играх выступят 48 представителей каратэ.