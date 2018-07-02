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Каратист Широян здобув для України ліцензію на Юнацькі Олімпійські ігри

Каратист Широян здобув для України ліцензію на Юнацькі Олімпійські ігри

Київ • УНН

 • 8839 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. В місті Умаг (Хорватія) пройшов молодіжний кваліфікаційний турнір, де розігрувались ліцензії на Юнацькі Олімпійські ігри 2018 року, які відбудуться в Буенос-Айресі 6-18 жовтня. Про це інформує Українська федерація карате, передає УНН.

Український каратист Роберт Широян увійшов до 24-х спортсменів, які здобули олімпійські ліцензії. 16-річний боєць з Дніпра виграв змагання в розділі куміте, юніори -68 кг, здолавши представників Мальти (7:2), Португалії (3:0), Франції (0:0), Тунісу (1:0) і Малайзії (6:0). У фіналі наш каратист не залишив шансів японцеві Котаро Накамурі (5:2).

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Також в Умагу змагались від України: Вікторія Ващишин (- 53 кг), Оксана Базелюк (-59 кг), Аліна Карпишина (59+ кг), Микита Шилоносов (-61 кг), Олександр Злобін (68+ кг).

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Довідка: Юнацькі Олімпійські ігри проводяться за ініціативи Міжнародного Олімпійського комітету з 2010 року. Перші літні Ігри пройшли в Сінгапурі (2010), другі – в 2014 році в Нанкіні. На Іграх в Буенос-Айресі дебютує карате. Турнір пройде 17-18 жовтня в Буенос-Айресі на арені "Parque Polideportivo Roca". В програмі – 6 змагань з куміте, по три вагові категорії серед дівчат та хлопців. В кожному виді візьмуть участь по 8 спортсменів у віці 16-17 років. Загалом на Іграх виступатимуть 48 представників карате.

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