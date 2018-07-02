Каратист Широян здобув для України ліцензію на Юнацькі Олімпійські ігри

Український каратист Роберт Широян увійшов до 24-х спортсменів, які здобули олімпійські ліцензії. 16-річний боєць з Дніпра виграв змагання в розділі куміте, юніори -68 кг, здолавши представників Мальти (7:2), Португалії (3:0), Франції (0:0), Тунісу (1:0) і Малайзії (6:0). У фіналі наш каратист не залишив шансів японцеві Котаро Накамурі (5:2).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Каратисти з України виграли дві медалі на турнірі в Стамбулі

Також в Умагу змагались від України: Вікторія Ващишин (- 53 кг), Оксана Базелюк (-59 кг), Аліна Карпишина (59+ кг), Микита Шилоносов (-61 кг), Олександр Злобін (68+ кг).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Каратистку Терлюгу названо спортсменкою місяця в Україні

Довідка: Юнацькі Олімпійські ігри проводяться за ініціативи Міжнародного Олімпійського комітету з 2010 року. Перші літні Ігри пройшли в Сінгапурі (2010), другі – в 2014 році в Нанкіні. На Іграх в Буенос-Айресі дебютує карате. Турнір пройде 17-18 жовтня в Буенос-Айресі на арені "Parque Polideportivo Roca". В програмі – 6 змагань з куміте, по три вагові категорії серед дівчат та хлопців. В кожному виді візьмуть участь по 8 спортсменів у віці 16-17 років. Загалом на Іграх виступатимуть 48 представників карате.