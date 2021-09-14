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Капремонт участка трамвайной сети обойдется Одессе в 841 млн грн

Капремонт участка трамвайной сети обойдется Одессе в 841 млн грн

Киев  •  УНН

 • 10283 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. 841 миллион гривен будет стоить комплексный ремонт участка трамвайной линии, соединяющей центр Одессы с северной частью города — поселком Котовского. Об этом 13 сентября на аппаратном совещании в мэрии заявил руководитель одесского городского департамента транспорта Артем Сидоренко.

Чиновник сообщил, что большую часть этой суммы — 553 миллиона, пойдет на замену почти 29 километров трамвайных путей. 129 миллионов необходимо на замену оборудования на восьми тяговых подстанциях. Остальные деньги потребуются на контактную сеть и кабельные трассы.

Точные сроки выполнения масштабного проекта пока не оговариваются. Впрочем, отметил Сидоренко, первая часть ремонта — замена трамвайных путей — займет 8-9 месяцев.

Планируется, что финансирование капремонта будет включать кредитные средства. Реконструкция всей трамвайной линии в сторону поселка Котовского станет частью проекта, который уже несколько лет пытается реализовать мэрия. Это магистральный скоростной трамвайный маршрут “Север-Юг”, который горсовет хочет сделать транспортной осью города.

Дополнение

ООО “Ростдорстрой”, которой руководит давний деловой партнер мэра Одессы Геннадия Труханова и депутат горсовета от мэрской партии “Доверяй делам” Юрий Шумахер, получит 109,5 мл грн за ремонт дороги государственного значения М-28 (Одесса — Южный).

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