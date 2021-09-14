Капремонт ділянки трамвайної мережі обійдеться Одесі в 841 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. 841 мільйон гривень коштуватиме комплексний ремонт ділянки трамвайної лінії, що з’єднує центр Одеси з північною частиною міста — селищем Котовського. Про це 13 вересня на апаратній нараді в мерії заявив керівник одеського міського департаменту транспорту Артем Сидоренко.
Чиновник повідомив, що більшу частину цієї суми — 553 мільйони, піде на заміну майже 29 кілометрів трамвайних колій. 129 мільйонів необхідно на заміну обладнання на восьми тягових підстанціях. Решту грошей будуть потрібні на контактну мережу і кабельні траси.
Точні терміни виконання масштабного проекту поки не обмовляються. Втім, зазначив Сидоренко, перша частина ремонту — заміна трамвайних колій — займе 8-9 місяців.
Планується, що фінансування капремонту буде включати кредитні кошти. Реконструкція всієї трамвайної лінії в сторону селища Котовського стане частиною проекту, який вже декілька років намагається реалізувати мерія. Це магістральний швидкісний трамвайний маршрут “Північ-Південь”, який міськрада хоче зробити транспортною віссю міста.
Доповнення
ТОВ “Ростдорстрой”, якою керує давній діловий партнер мера Одеси Геннадія Труханова та депутат міськради від мерської партії “Довіряй справам” Юрій Шумахер, отримає 109,5 мл грн за ремонт дороги державного значення М-28 (Одеса — Південний).