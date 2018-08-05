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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 15582 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 77373 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118932 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126821 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 166188 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152304 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140282 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118296 просмотра

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Капитан из России задержан в Швеции за управление судном в нетрезвом состоянии

Капитан из России задержан в Швеции за управление судном в нетрезвом состоянии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 августа. УНН. Грузовое судно BBC Lagos село на мель недалеко от города Хельсингборг на западном побережье Швеции. Как утверждает агентство ТТ, капитан — россиянин — задержан “по подозрению в управлении судном в нетрезвом состоянии и высокой степени небрежности в судовождении”, передает УНН.

Пресс-секретарь полиции Фредерик Братт сообщил, что содержание алкоголя в крови капитана равно 2,5 промилле. При такой степени опьянения “человеку бывает трудно стоять на ногах без посторонней помощи, а в глазах все может двоиться”, подчеркнул Братт.

Согласно данным береговой охраны, 130-метровое судно с 5 тыс. тонн пшеницы на борту направлялось из Клайпеды (Литва) в Лас-Пальмас (Испания). Оно зарегистрировано на карибских островах Антигуа и Барбуда. Пока неизвестно, когда судно может быть снято с мели и продолжить плавание к месту назначения.

“Содержание алкоголя в крови капитана — 2,5 промилле. Это очень большой показатель, который означает, что нарушителю может грозить наказание в виде тюремного заключения, — отметил он. — Судебные слушания по этому делу должны состояться не позднее вторник 7 августа”.

Напомним, газета The Washington Post со ссылкой на сенатский комитет по разведке сообщила, что россиянка Мария Бутина, которая была арестована в Вашингтоне 15 июля, за месяц до американских президентских выборов вела почтовая переписка с Джеффри Гордоном, который был членом предвыборной кампании Трампа и отвечал за вопросы национальной безопасности США с марта по август 2016 года.

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