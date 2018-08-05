Капитан из России задержан в Швеции за управление судном в нетрезвом состоянии

Пресс-секретарь полиции Фредерик Братт сообщил, что содержание алкоголя в крови капитана равно 2,5 промилле. При такой степени опьянения “человеку бывает трудно стоять на ногах без посторонней помощи, а в глазах все может двоиться”, подчеркнул Братт.

Согласно данным береговой охраны, 130-метровое судно с 5 тыс. тонн пшеницы на борту направлялось из Клайпеды (Литва) в Лас-Пальмас (Испания). Оно зарегистрировано на карибских островах Антигуа и Барбуда. Пока неизвестно, когда судно может быть снято с мели и продолжить плавание к месту назначения.

“Содержание алкоголя в крови капитана — 2,5 промилле. Это очень большой показатель, который означает, что нарушителю может грозить наказание в виде тюремного заключения, — отметил он. — Судебные слушания по этому делу должны состояться не позднее вторник 7 августа”.

Напомним, газета The Washington Post со ссылкой на сенатский комитет по разведке сообщила, что россиянка Мария Бутина, которая была арестована в Вашингтоне 15 июля, за месяц до американских президентских выборов вела почтовая переписка с Джеффри Гордоном, который был членом предвыборной кампании Трампа и отвечал за вопросы национальной безопасности США с марта по август 2016 года.