Капітан із Росії затриманий у Швеції за управління судном у нетверезому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Вантажне судно BBC Lagos сіло на мілину недалеко від міста Хельсінгборг на західному узбережжі Швеції. Як стверджує агентство ТТ, капітан — росіянин — затриманий “за підозрою в керуванні судном в нетверезому стані і високого ступеня недбалості в судноводінні”, передає УНН.
Прес-секретар поліції Фредерік Братт повідомив, що вміст алкоголю в крові капітана дорівнювало 2,5 проміле. При такому ступені сп’яніння “людині буває важко стояти на ногах без сторонньої допомоги, а в очах все може двоїтися”, підкреслив Братт.
Згідно з даними берегової охорони, 130-метрове судно з 5 тис. тонн пшениці на борту прямувало з Клайпеди (Литва) в Лас-Пальмас (Іспанія). Воно зареєстровано на карибських островах Антигуа і Барбуда. Поки невідомо, коли судно може бути знято з мілини і продовжити плавання до місця призначення.
“Вміст алкоголю в крові капітана — 2,5 проміле. Це дуже великий показник, який означає, що порушнику може загрожувати покарання у вигляді тюремного ув’язнення, — зазначив він. — Судові слухання по цій справі повинні відбутися не пізніше вівторка 7 серпня”.
Нагадаємо, газета The Washington Post зі посиланням на сенатський комітет зі розвідки повідомила, що росіянка Марія Бутіна, заарештована у Вашингтоні 15 липня, за місяць до американських президентських виборів вела поштове листування з Джеффрі Гордоном, який був членом передвиборної кампанії Трампа і відповідав за питання національної безпеки США з березня по серпень 2016 року.