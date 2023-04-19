Капитальный ремонт и обустройство укрытия: история школы в Степашках, которая продолжает работать
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Из-за отсутствия укрытия, школу в селе Степашки Винницкой области планировали закрыть. Учитывая то, что это - единственная школа в селе, в случае закрытия учебного заведения, девяносто ее учеников должны были бы ездить каждый день в другое село. Однако староста Степашок Михаил Шестопал и директор школы Раиса Косенко не допустили ликвидации заведения, зато - инициировали обустройство укрытия, которое будет служить для нужд учебного заведения. К этой инициативе присоединились и "Зернопродукт МХП" и Благотворительный Фонд "МХП-Громаді", передает УНН.
Цитата
“Благодаря нашей поддержке и поддержке других благотворителей, а также совместными усилиями педагогического коллектива, детей и их родителей был сделан капитальный ремонт подвального помещения в местном доме культуры, который расположен в 100 метрах от учебного заведения. Здесь осуществили штукатурные и малярные работы, обновили электропроводку, сделали бетонную стяжку пола, установили входные двери, обустроили санузлы и т.д.”, - рассказали в МХП.
По словам представительницы Благотворительного Фонда Леси Турчинской, команда “МХП-Громаді” решила поддержать этот проект, потому что понимает важность офлайн-обучения.
“Мы понимаем насколько важно учебному заведению сейчас иметь укрытие. Это безопасность наших детей. Кроме того, обучение онлайн достаточно нелегко дается детям. К тому же встречи в интернете не заменят живого общения. Поэтому мы решили поддержать этот проект. Он уже завершен. Школа может работать в обычном режиме. Надеемся, что очень скоро такие укрытия будут выполнять совсем другую функцию – тренажерного или танцевального зала, спортивной секции и прочего”, - рассказала она.
По словам представителей “МХП-Громаді”, на обустройство укрытия для Степашской школы они выделили более 70 тыс. гривен. К проекту присоединились и другие благотворители.
Добавим
Недавно Фонд “МХП-Громаді” и "МХП-Агро-С" передали Веселиновскому старостинскому округу, что на Киевщине, генератор мощности 4,5 кВт и Starlink на случай повторения чрезвычайной ситуации в энергосистеме Украины.
Справка
"МХП–Громаді" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.