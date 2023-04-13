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Компанії МХП передали генератор та Starlink Веселинівському старостинському округу

Компанії МХП передали генератор та Starlink Веселинівському старостинському округу

Київ • УНН

 • 1697767 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Фонд “МХП-Громаді” та "МХП-Агро-С" передали Веселинівському старостинському округу, що на Київщині, генератор потужності 4,5 кВт та Starlink на випадок повторення надзвичайної ситуації в енергосистемі України, передає УНН.

Деталі

Нове обладнання встановили в адмінприміщенні старостату, де нещодавно відкрився місцевий «Пункт нескорених».

Цитата

“Це означає, що близько 1,5 тисячі жителів Веселинівки та 12 родин ВПО, які нині знайшли там прихисток, зможуть у критичний момент підзарядити телефони, планшети, ноутбуки та скористатися Інтернет-зв’язком. Разом створюємо енергонезалежну громаду”, - розповіли в МХП.

Нагадаємо

“Наша ряба” та благодійний фонд “МХП-Громаді” передали 5 тис. банок дитячого харчування “КОКО” родинам з дітьми, які через повномасштабне вторгнення були змушені покинути свої домівки й оселилися на Дніпропетровщині.

Довідка

МХП – міжнародна компанія, що працює у галузях харчової, аграрної та технологічної промисловості з найбільшою часткою ринку готових до приготування та готових до вживання продуктів і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). Засновник компанії — Юрій Косюк.

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