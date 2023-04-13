Компании МХП передали генератор и Starlink Веселиновскому старостинскому округу
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Фонд “МХП-Общине” и "МХП-Агро-С" передали Веселиновскому старостинскому округу Киевской области, генератор мощности 4,5 кВт и Starlink на случай повторения чрезвычайной ситуации в энергосистеме Украины, передает УНН.
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Новое оборудование установили в админпомещении старостата, где недавно открылся местный «Пункт непокоренных».
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“Это означает, что около 1,5 тысячи жителей Веселиновки и 12 семей ВПЛ, которые сейчас нашли там приют, смогут в критический момент подзарядить телефоны, планшеты, ноутбуки и воспользоваться Интернет-связью. Вместе создаем энергонезависимую общину”, - рассказали в МХП.
Напомним
“Наша ряба” и благотворительный фонд “МХП-Общине” передали 5 тыс. банок детского питания “КОКО” семьям с детьми, которые из-за полномасштабного вторжения были вынуждены покинуть свои дома и поселились на Днепропетровщине.
Справка
МХП – международная компания, работающая в отраслях пищевой, аграрной и технологической промышленности с наибольшей долей рынка готовых к приготовлению и готовых к употреблению продуктов и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов (“Наша Ряба”). Основатель компании — Юрий Косюк.