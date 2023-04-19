Капітальний ремонт та облаштування укриття: історія школи у Степашках, яка продовжує працювати
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Через відсутність укриття, школу в селі Степашки на Вінниччині планували закрити. З огляду на те, що це - єдина школа в селі, у разі закриття навчального закладу, дев’яносто її учнів мали б їздити кожного дня до іншого села. Однак староста Степашок Михайло Шестопал та директорка школи Раїса Косенко не допустили ліквідації закладу, натомість - зініціювали облаштування укриття, яке слугуватиме для потреб навчального закладу. До цієї ініціативи долучилися й "Зернопродукт МХП" та Благодійний Фонд "МХП-Громаді", передає УНН.
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“Завдяки нашій підтримці та підтримці інших благодійників, а також спільними зусиллями педагогічного колективу, дітей та їх батьків було зроблено капітальний ремонт підвального приміщення у місцевому будинку культури, який розміщений за 100 метрів від навчального закладу. Тут здійснили штукатурні й малярні роботи, оновили електропроводку, зробили бетонну стяжку підлоги, встановили вхідні двері, облаштували санвузли тощо”, - розповіли в МХП.
За словами представниці Благодійного Фонду Лесі Турчинської, команда “МХП-Громаді” вирішила підтримати цей проєкт, бо розуміє важливість офлайн-навчання.
“Ми розуміємо наскільки важливо навчальному закладу зараз мати укриття. Це безпека наших дітей. Крім того, навчання онлайн досить нелегко дається дітям. До того ж зустрічі в інтернеті не замінять живого спілкування. Тому ми вирішили підтримати цей проєкт. Він вже завершений. Школа може працювати у звичному режимі. Маємо надію, що дуже скоро такі укриття виконуватимуть зовсім іншу функцію – тренажерної чи танцювальної зали, спортивної секції та іншого”, - розповіла вона.
За словами представників “МХП-Громаді”, на облаштування укриття для Степаської школи вони виділили понад 70 тис. гривень. До проєкту долучилися й інші благодійники.
Додамо
Нещодавно Фонд “МХП-Громаді” та "МХП-Агро-С" передали Веселинівському старостинському округу, що на Київщині, генератор потужності 4,5 кВт та Starlink на випадок повторення надзвичайної ситуації в енергосистемі України.
Довідка
"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.