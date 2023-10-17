Канцлер Германии Шольц приехал в Израиль - СМИ

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«Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Израиль с визитом, чтобы продемонстрировать солидарность после беспрецедентной атаки ХАМАС на страну», - говорится в сообщении.

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Перед отъездом во вторник, 17 октября, Шольц заверил, что хочет обсудить в Израиле «конкретные практические вопросы». Среди них немецкий канцлер определил ситуацию с безопасностью в стране и вопросы организации гуманитарной помощи.

Программа Шольца в Израиле включает переговоры с премьер-министром Беньямином Нетаньяху, президентом Исааком Герцогом и оппозиционным политиком Бенни Ганцем, который на прошлой неделе присоединился к чрезвычайному правительству Нетаньяху.

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Перед визитом в Израиль канцлер Германии Олаф Шольц встретился с королем Иордании. Он предупредил «Хезболлу» и Иран, чтобы не вмешивались в конфликт Израиля и ХАМАС.