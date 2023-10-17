Канцлер Німеччини Шольц приїхав в Ізраїль - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Ізраїлю з візитом солідарності. Про це повідомляє Dpa, пише УНН.
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«Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Ізраїлю з візитом, щоб продемонструвати солідарність після безпрецедентної атаки ХАМАС на країну», - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Перед від’їздом у вівторок, 17 жовтня, Шольц запевнив, що хоче обговорити в Ізраїлі «конкретні практичні питання». Серед них німецький канцлер визначив безпекову ситуацію в країні та питання організації гуманітарної допомоги.
Програма Шольца в Ізраїлі містить перемовини з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу, президентом Ісааком Герцогом і опозиційним політиком Бенні Ганцем, який минулого тижня приєднався до надзвичайного уряду Нетаньягу.
Доповнення
Перед візитом до Ізраїлю канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрівся з королем Йорданії. Він попередив «Хезболлу» та Іран, аби не втручалися в конфлікт Ізраїлю та ХАМАС.