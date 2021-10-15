Канцелярия Елизаветы II отправила письмо школьникам из Крыма, указав полуостров "российским"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Севастопольская “Малая академия наук” получила письмо от имени королевы Великобритании Елизаветы II. На конверте с королевской канцелярии рядом с адресом и городом Севастополь страной указана Россия, передает УНН.
Ученики “Малой академии наук” Севастополя написали письмо королеве Великобритании Елизавете II. Впоследствии они получили ответ от имени Ее Величества. В графе с адресом она написала “Симферополь, Россия”.
Цитата
“Приятной неожиданностью для учащихся и педагога было получить долгожданный ответ от Королевы через 3 месяца. Королева любезно поблагодарила за письмо и приложил буклеты с полезной и интересной информацией о себе и своей семье, которую обязательно педагог и ученики почитают на занятии”, — написали в академии.
Детали
Отметим, что письмо писала фрейлина Елизавете II Филиппа де Пасс. Кто именно согласовывал адреса письма неизвестно.
Некоторые пользователи в соцсети считают, что Елизавета II таким образом признала оккупированный Крым российским, другие убеждены, что письмо просто было отправлено по адресу отправителя, и что это логично.
Дополнение
Официально Великобритания осуждает оккупацию Крыма Россией.
В МИД Великобритании также осудили проведение российских выборов в оккупированном Крыму.