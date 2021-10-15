Канцелярія Єлизавети II відправила лист школярам з Криму, вказавши півострів "російським"

Учні “Малої академії наук” Севастополя написали листа королеві Великої Британії Єлизаветі II. Згодом вони отримали відповідь від імені її Величності. У графі з адресою вона написала “Сімферополь, Росія”.

Цитата

“Приємною несподіванкою для учнів і педагога було отримати довгоочікувану відповідь від Королеви через 3 місяці. Королева люб’язно подякувала за лист і доклала буклети з корисною та цікавою інформацією про себе і свою сім’ю, яку обов’язково педагог і учні почитають на занятті”, — написали в академії.

Деталі

Зазначимо, що лист писала фрейліна Єлизаветі II Філіпа де Пасс. Хто саме узгоджував адреси листа невідомо.

Деякі користувачі у соцмережі вважають, що Єлизавета II таким чином визнала окупований Крим російським, інші переконані, що лист просто було відправлено за адресою відправника, й що це логічно.

View this post on Instagram Публикация от ГБОУ ЦДО Малая академия наук (@man_sevastopol92)

Доповнення

Офіційно Велика Британія засуджує окупацію Криму Росією.

У МЗС Великої Британії також засудили проведення російських виборів в окупованому Криму.