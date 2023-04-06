Каннский кинофестиваль объявил фильм-открытие
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Мировая премьера фильма "Фаворитка" (Jeanne du Barry) режиссера Мейвенн с Джонни Деппом в главной роли откроет 76-й Каннский кинофестиваль, объявили организаторы, пишет УНН.
Детали
Шестой полнометражный фильм режиссера будет показан во вторник, 16 мая, в Большом театре Люмьер после прямой трансляции церемонии открытия на France Télévisions и Brut.
В своем новом фильме Майвенн сама играет главную роль с Джонни Деппом в роли Людовика XV, а также Бенджамином Лаверном, Мелвилем Пупо, Пьером Ришаром, Паскалем Греггори и Индией Хейр.
Историческая драма о жизни, взлете и падении фаворитки короля Людовика XV выйдет в прокат во французских кинотеатрах в тот же день.
Дополнение
Главный приз Каннского кинофестиваля - “Золотую пальмовую ветвь” - в 2022 году получил фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда “Треугольник печали”.