Каннский кинофестиваль объявил фильм-открытие

Детали

Шестой полнометражный фильм режиссера будет показан во вторник, 16 мая, в Большом театре Люмьер после прямой трансляции церемонии открытия на France Télévisions и Brut.

В своем новом фильме Майвенн сама играет главную роль с Джонни Деппом в роли Людовика XV, а также Бенджамином Лаверном, Мелвилем Пупо, Пьером Ришаром, Паскалем Греггори и Индией Хейр.

Историческая драма о жизни, взлете и падении фаворитки короля Людовика XV выйдет в прокат во французских кинотеатрах в тот же день.

Дополнение

Главный приз Каннского кинофестиваля - “Золотую пальмовую ветвь” - в 2022 году получил фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда “Треугольник печали”.