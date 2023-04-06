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Каннський кінофестиваль оголосив фільм-відкриття

Каннський кінофестиваль оголосив фільм-відкриття

Київ • УНН

 • 1931052 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Світова прем’єра фільму "Фаворитка" (Jeanne du Barry) режисера Мейвенн з Джонні Деппом у головній ролі відкриє 76-й Каннський кінофестиваль, оголосили організатори, пише УНН.

Деталі

Шостий повнометражний фільм режисера буде показаний у вівторок, 16 травня, у Великому театрі Люм'єр після прямої трансляції церемонії відкриття на France Télévisions та Brut.

У своєму новому фільмі Майвенн сама грає головну роль з Джонні Деппом у ролі Людовіка XV, а також Бенджаміном Лаверном, Мелвілем Пупо, П’єром Рішаром, Паскалем Греггорі та Індією Хейр.

Історична драма про життя, зліт і падіння фаворитки короля Людовіка XV вийде в прокат у французьких кінотеатрах того ж дня.

Доповнення

Головний приз Каннського кінофестивалю - “Золоту пальмову гілку” - у 2022 році отримав фільм шведського режисера Рубена Естлунда “Трикутник печалі”.

Українські Національні Новини

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