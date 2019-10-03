Кандидатка в еврокомиссары рассчитывает на сделку РФ и Украины по газу до конца года
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Трехсторонние консультации по газу в формате Россия-ЕС-Украина должны до конца года привести к заключению соглашения по транзиту газа. Об этом заявила в четверг кандидат на пост еврокомиссара по энергетике в новом составе Еврокомиссии (ЕК) эстонка Кадри Симсон, выступая на слушаниях в Европарламенте, пишет УНН.
“Трехсторонние консультации по газу с Россией и Украиной должны быть продолжены с целью заключения соглашения до конца года”, — сказала она.
Кандидат на пост еврокомиссара также подчеркнула, что “энергетические источники должны быть диверсифицированы”. “Мы должны держать в голове, что энергетические источники должны быть диверсифицированы”, — отметила Симсон.
Стоит добавить, что назначенная глава ЕК Урсула фон дер Ляйен озвучила 10 сентября свои предложения по распределению полномочий между будущими еврокомиссарами, которые должны начать работу с 1 ноября. Так, она предложила пост еврокомиссара по энергетике эстонке Кадри Симсон, которая много лет являлась членом эстонского парламента, была министром экономики и инфраструктуры.
Как писал УНН, Россия готова подписать контракт с Украиной на транзит газа на основе европейского законодательства.