Кандидатка в еврокомиссары рассчитывает на сделку РФ и Украины по газу до конца года

“Трехсторонние консультации по газу с Россией и Украиной должны быть продолжены с целью заключения соглашения до конца года”, — сказала она.

Кандидат на пост еврокомиссара также подчеркнула, что “энергетические источники должны быть диверсифицированы”. “Мы должны держать в голове, что энергетические источники должны быть диверсифицированы”, — отметила Симсон.

Стоит добавить, что назначенная глава ЕК Урсула фон дер Ляйен озвучила 10 сентября свои предложения по распределению полномочий между будущими еврокомиссарами, которые должны начать работу с 1 ноября. Так, она предложила пост еврокомиссара по энергетике эстонке Кадри Симсон, которая много лет являлась членом эстонского парламента, была министром экономики и инфраструктуры.

Как писал УНН, Россия готова подписать контракт с Украиной на транзит газа на основе европейского законодательства.