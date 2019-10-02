Путін: ми готові на рік продовжити контракт з Україною на транзит газу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Російська Федерація готова підписати контракт з Україною на транзит газу на основі європейського законодавства. Про це заявив президент РФ Володимир Путін на форумі “Російський енергетичний тиждень”, передає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“З приводу договорів з прокачування газу через Україну... Україна намагається імплементувати енергетичне законодавство Європи. І якщо вона зможе це зробити до закінчення року, — те, що я зараз скажу важлива інформація, може бути, вона звучить публічно вперше — ми готові будемо працювати в рамках європейського законодавства і підпишемо договір про транзит з Україною відповідно до європейського законодавства”, — сказав він.
Якщо Україна не встигне цього зробити, оскільки необхідно провести певні внутрішні законодавчі та політичні процедури, то Росія готова на рік продовжити контракт з Україною на транзит газу, додав Путін.
За його словами, Росія давно була готова до переговорів з українськими партнерами з цього питання, але вони “не могли ніяк сформувати необхідні органи влади, які були б уповноважені до ведення переговорів подібного роду”.
Як писав УНН раніше, Федеральний канцлер Ангела Меркель призначила графа Вальдерзеє Уповноваженим уряду щодо забезпечення газового транзиту Україною.