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Путин: мы готовы на год продлить контракт с Украиной на транзит газа

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 октября. УНН. Российская Федерация готова подписать контракт с Украиной на транзит газа на основе европейского законодательства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме “Российская энергетическая неделя”, передает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

Путин: мы готовы на год продлить контракт с Украиной на транзит газа

“По поводу договоров по прокачке газа через Украину... Украина пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы. И если она сможет это сделать до окончания года, — то, что я сейчас скажу важная информация, может быть, она звучит публично впервые — мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор о транзите с Украиной в соответствии с европейским законодательством”, — сказал он.

Если Украина не успеет этого сделать, поскольку необходимо провести определенные внутренние законодательные и политические процедуры, то Россия готова на год продлить контракт с Украиной на транзит газа, добавил Путин.

По его словам, Россия давно была готова к переговорам с украинскими партнерами по этому вопросу, но они “не могли никак сформировать необходимые органы власти, которые были бы уполномочены к ведению переговоров подобного рода”.

Как писал УНН ранее, Федеральный канцлер Ангела Меркель назначила графа Вальдерзее Уполномоченным правительства по обеспечению газового транзита Украиной.

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