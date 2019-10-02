Путин: мы готовы на год продлить контракт с Украиной на транзит газа
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Российская Федерация готова подписать контракт с Украиной на транзит газа на основе европейского законодательства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме “Российская энергетическая неделя”, передает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.
“По поводу договоров по прокачке газа через Украину... Украина пытается имплементировать энергетическое законодательство Европы. И если она сможет это сделать до окончания года, — то, что я сейчас скажу важная информация, может быть, она звучит публично впервые — мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор о транзите с Украиной в соответствии с европейским законодательством”, — сказал он.
Если Украина не успеет этого сделать, поскольку необходимо провести определенные внутренние законодательные и политические процедуры, то Россия готова на год продлить контракт с Украиной на транзит газа, добавил Путин.
По его словам, Россия давно была готова к переговорам с украинскими партнерами по этому вопросу, но они “не могли никак сформировать необходимые органы власти, которые были бы уполномочены к ведению переговоров подобного рода”.
Как писал УНН ранее, Федеральный канцлер Ангела Меркель назначила графа Вальдерзее Уполномоченным правительства по обеспечению газового транзита Украиной.