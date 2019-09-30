Меркель призначила уповноваженого з питань транзиту газу Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Федеральний канцлер Ангела Меркель призначила графа Вальдерзеє Уповноваженим уряду щодо забезпечення газового транзиту Україною. Про це на своїй сторінці повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає УНН.
"Федеральний канцлер Ангела Меркель призначила графа Вальдерзеє Уповноваженим уряду щодо забезпечення газового транзиту Україною. Приємно, що свій перший офіційний візит Спецпосланник здійснив саме до посольства у Берліні", - написав посол.
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