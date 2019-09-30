Меркель назначила уполномоченного по вопросам транзита газа через Украину

"Федеральный канцлер Ангела Меркель назначила графа Вальдерзее Уполномоченным правительства по обеспечению газового транзита через Украину. Приятно, что свой первый официальный визит Спецпосланник совершил именно в посольство в Берлине", - написал посол.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В НБУ оценили влияние прекращения транзита газа из РФ на курс гривни

Ранее Коболев озвучил тарифы на длительный транзит российского газа.