Меркель назначила уполномоченного по вопросам транзита газа через Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Федеральный канцлер Ангела Меркель назначила графа Вальдерзее Уполномоченным правительства по обеспечению газового транзита через Украину. Об этом на своей странице сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает УНН.
"Федеральный канцлер Ангела Меркель назначила графа Вальдерзее Уполномоченным правительства по обеспечению газового транзита через Украину. Приятно, что свой первый официальный визит Спецпосланник совершил именно в посольство в Берлине", - написал посол.
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