Кандидатка в єврокомісари розраховує на угоду РФ і України по газу до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Тристоронні консультації щодо газу в форматі Росія-ЄС-Україна повинні до кінця року привести до укладення угоди з транзиту газу. Про це заявила в четвер кандидат на пост єврокомісара з енергетики в новому складі Єврокомісії (ЄК) естонка Кадрі Сімсон, виступаючи на слуханнях в Європарламенті, пише УНН.
“Тристоронні консультації щодо газу з Росією і Україною мають бути продовжені з метою укладення угоди до кінця року”, — сказала вона.
Кандидат на пост єврокомісара також наголосила, що “енергетичні джерела повинні бути диверсифіковані”. “Ми повинні пам’ятати, що енергетичні джерела повинні бути диверсифіковані”, — зазначила Сімсон.
Варто додати, що призначена глава ЄК Урсула фон дер Ляйен озвучила 10 вересня свої пропозиції щодо розподілу повноважень між майбутніми єврокомісарами, які повинні почати роботу з 1 листопада. Так, вона запропонувала посаду єврокомісара з енергетики естонці Кадрі Сімсон, яка багато років була членом естонського парламенту, була міністром економіки і інфраструктури.
Як писав УНН, Російська Федерація готова підписати контракт з Україною на транзит газу на основі європейського законодавства.