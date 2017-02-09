Кандидат Д.Трампа в Верховный суд раскритиковал президента

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 44340 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 109216 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 116985 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 128747 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 148330 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 160613 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 123894 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139078 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189928 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 291735 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
5м/с
67%
Популярные новости

В ряде областей Украины зафиксирована активность вражеских дронов

7 апреля, 19:45 • 8066 просмотра

Трамп заверил, что США не приостановят пошлины

7 апреля, 19:47 • 5324 просмотра

Трамп анонсировал переговоры с Тегераном и "большую встречу" в субботу

7 апреля, 20:07 • 4258 просмотра

В Харькове произошел взрыв

7 апреля, 20:11 • 11310 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

01:05 • 4164 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 190954 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 246705 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 448307 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 400790 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 486205 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 28518 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 28160 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 42810 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 65077 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 71907 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Кандидат Д.Трампа в Верховный суд раскритиковал президента

Киев • УНН

 • 10219 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Выдвинутый президентом США Дональдом Трампом кандидат в члены Верховного суда страны Нил Горсач раскритиковал главу государства за его сообщение в Twitter, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Кандидат Д.Трампа в Верховный суд раскритиковал президента

Как отмечается, речь идет о тех твитах Д.Трампа, в которых он "нападает" на судью Джеймса Робарта, который наложил запрет на скандальный иммиграционный указ.

Атаки Д.Трампа на судью Нил Горсач назвал "деморализующими и такими, что смущают".

Ранее Д.Трамп назвал судью "так называемым судьей" и сказал, что все возможные атаки террористов на территории США будут на его совести.

"Просто не могу поверить, что судья подвергает нашу страну такой опасности. Если что-то произойдет, обвиняйте его и судебную систему. Люди текут рекой. Плохо!", - написал он в Twitter.

5 февраля апелляционный суд в США отклонил запрос администрации президента Д.Трампа, который требует немедленно восстановить действие иммиграционного указа, который запрещает въезд в страну гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Решение приостановить действие указа было принято федеральным судом в Сиэтле 4 февраля. Указ суд признал антиконституционным.

Нил Горсач был номинирован Д.Трампом в Верховный суд 1 февраля. Он - судья из Колорадо, известный своими консервативными взглядами. Н.Горсачу 49 лет. Сейчас он служит в Апелляционном суде десятого округа США.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$65.19
Bitcoin
$80,291.30
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$3,016.67
Ethereum
$1,600.38