Кандидат Д.Трампа в Верховный суд раскритиковал президента

Как отмечается, речь идет о тех твитах Д.Трампа, в которых он "нападает" на судью Джеймса Робарта, который наложил запрет на скандальный иммиграционный указ.

Атаки Д.Трампа на судью Нил Горсач назвал "деморализующими и такими, что смущают".

Ранее Д.Трамп назвал судью "так называемым судьей" и сказал, что все возможные атаки террористов на территории США будут на его совести.

"Просто не могу поверить, что судья подвергает нашу страну такой опасности. Если что-то произойдет, обвиняйте его и судебную систему. Люди текут рекой. Плохо!", - написал он в Twitter.

5 февраля апелляционный суд в США отклонил запрос администрации президента Д.Трампа, который требует немедленно восстановить действие иммиграционного указа, который запрещает въезд в страну гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Решение приостановить действие указа было принято федеральным судом в Сиэтле 4 февраля. Указ суд признал антиконституционным.

Нил Горсач был номинирован Д.Трампом в Верховный суд 1 февраля. Он - судья из Колорадо, известный своими консервативными взглядами. Н.Горсачу 49 лет. Сейчас он служит в Апелляционном суде десятого округа США.