Кандидат Д.Трампа до Верховного суду розкритикував президента
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Висунутий президентом США Дональдом Трампом кандидат в члени Верховного суду країни Ніл Горсач розкритикував главу держави за його повідомлення у Twitter, передає УНН з посиланням на ВВС.
Як зазначається, йдеться про ті твіти Д.Трампа, в яких він "нападає" на суддю Джеймса Робарта, що наклав заборону на скандальний імміграційний указ.
Атаки Д.Трампа на суддю Ніл Горсач назвав "деморалізуючими і такими, що бентежить".
Раніше Д.Трамп назвав суддю "так званим суддею" і сказав, що всі можливі атаки терористів на території США будуть на його совісті.
"Просто не можу повірити, що суддя піддає нашу країну такій небезпеці. Якщо щось станеться, звинувачуйте його і судову систему. Люди течуть рікою. Погано!" - написав він у Twitter.
5 лютого апеляційний суд в США відхилив запит адміністрації президента Д.Трампа, що вимагає негайно відновити дію імміграційного указу, який забороняє в'їзд в країну громадянам семи країн з переважно мусульманським населенням.
Рішення призупинити дію указу було прийнято федеральним судом в Сіетлі 4 лютого. Указ суд визнав антиконституційним.
Ніл Горсач був номінований Д.Трампом до Верховного суду 1 лютого. Він - суддя з Колорадо, відомий своїми консервативними поглядами. Н.Горсачу 49 років. Зараз він служить в Апеляційному суді десятого округу США.