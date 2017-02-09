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Кандидат Д.Трампа до Верховного суду розкритикував президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Висунутий президентом США Дональдом Трампом кандидат в члени Верховного суду країни Ніл Горсач розкритикував главу держави за його повідомлення у Twitter, передає УНН з посиланням на ВВС.

Кандидат Д.Трампа до Верховного суду розкритикував президента

Як зазначається, йдеться про ті твіти Д.Трампа, в яких він "нападає" на суддю Джеймса Робарта, що наклав заборону на скандальний імміграційний указ.

Атаки Д.Трампа на суддю Ніл Горсач назвав "деморалізуючими і такими, що бентежить".

Раніше Д.Трамп назвав суддю "так званим суддею" і сказав, що всі можливі атаки терористів на території США будуть на його совісті.

"Просто не можу повірити, що суддя піддає нашу країну такій небезпеці. Якщо щось станеться, звинувачуйте його і судову систему. Люди течуть рікою. Погано!" - написав він у Twitter.

5 лютого апеляційний суд в США відхилив запит адміністрації президента Д.Трампа, що вимагає негайно відновити дію імміграційного указу, який забороняє в'їзд в країну громадянам семи країн з переважно мусульманським населенням.

Рішення призупинити дію указу було прийнято федеральним судом в Сіетлі 4 лютого. Указ суд визнав антиконституційним.

Ніл Горсач був номінований Д.Трампом до Верховного суду 1 лютого. Він - суддя з Колорадо, відомий своїми консервативними поглядами. Н.Горсачу 49 років. Зараз він служить в Апеляційному суді десятого округу США.

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