Канадская хоккейная команда провела матч в украинских вышиванках
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В канадском городе Дофин прошла хоккейная встреча с акцией в честь украинской диаспоры в Канаде, сообщает УНН со ссылкой на видео Мирона Дмитриевича в Facebook.
В Канаде юниорская команда “Parkland Rangers” провела мероприятие под названием “Украинская ночь”, в рамках которого спортсмены сыграли в вышиванках.
Кроме того, на льду звучала украинская музыка. Фамилии хоккеистов на спинах были написаны кириллицей.
Отметим, что “Украинская ночь” стала уже традиционной для игроков и хоккейных болельщиков из города Дофин. Она пользуется популярностью, поскольку там проживает большая украинская диаспора.
Справка: Дофин находится в 340 км от столицы Манитобы города Виннипег. Ранее 40 процентов населения города составляли выходцы из Украины.