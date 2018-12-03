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Канадська хокейна команда провела матч в українських вишиванках

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. У канадському місті Дофін пройшла хокейна зустріч з акцією на честь української діаспори в Канаді, повідомляє УНН з посиланням на відео Мирона Дмитровича у Facebook.

У Канаді юніорська команда “Parkland Rangers” провела захід під назвою “Українська ніч”, в рамках якого спортсмени зіграли в вишиванках.

Крім того, на льоду лунала українська музика. Прізвища хокеїстів на спинах були написані кирилицею.

Зазначимо, що “Українська ніч” стала вже традиційною для гравців та хокейних уболівальників із міста Дофін. Вона користується популярністю, оскільки там проживає велика українська діаспора.

Довідка УНН: Дофін знаходиться за 340 км від столиці Манітоби міста Вінніпег. Раніше 40 відсотків населення міста становили вихідці з України.

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