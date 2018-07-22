Канаде показали доказательства нарушения режима тишины в Донбассе со стороны боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Командующий Объединенных сил Сергей Наев провел встречу с делегацией Канады во главе с Министром международного развития и франкофонии Мари Клод Бибо, во время которой продемонстрировал доказательства нарушения режима тишины со стороны боевиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"Канадской делегации были представлены видеозаписи с камер наблюдения, зафиксировавших нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.
Так, во время презентации текущей ситуации на Донбассе и вокруг него Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев подробно проанализировал военные, экономические и политические аспекты, необходимые для эффективного урегулирования ситуации безопасности в регионе, основательно и откровенно ответил на все вопросы канадской стороны.
Напомним, с начала сегодняшних суток боевики уже 5 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.