Канаде показали доказательства нарушения режима тишины в Донбассе со стороны боевиков

"Канадской делегации были представлены видеозаписи с камер наблюдения, зафиксировавших нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.



Так, во время презентации текущей ситуации на Донбассе и вокруг него Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев подробно проанализировал военные, экономические и политические аспекты, необходимые для эффективного урегулирования ситуации безопасности в регионе, основательно и откровенно ответил на все вопросы канадской стороны.



Напомним, с начала сегодняшних суток боевики уже 5 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.



