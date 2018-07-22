Канаді показали докази порушення режиму тиші на Донбасі з боку бойовиків

"Канадській делегації були представлені відеозаписи з камер спостереження, які зафіксували порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.



Так, під час презентації поточної ситуації на Донбасі та навколо нього Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв докладно проаналізував військові, економічні і політичні аспекти, необхідні для ефективного врегулювання безпекової ситуації в регіоні, ґрунтовно та відверто відповів на всі питання канадської сторони.



Нагадаємо, з початку сьогоднішньої доби бойовики вже 5 разів обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі.



