Канаді показали докази порушення режиму тиші на Донбасі з боку бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв провів зустріч з делегацією Канади на чолі з Міністром міжнародного розвитку та франкофонії Марі Клод Бібо, під час якої продемонстрував докази порушення режиму тиші з боку бойовиків. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
"Канадській делегації були представлені відеозаписи з камер спостереження, які зафіксували порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.
Так, під час презентації поточної ситуації на Донбасі та навколо нього Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв докладно проаналізував військові, економічні і політичні аспекти, необхідні для ефективного врегулювання безпекової ситуації в регіоні, ґрунтовно та відверто відповів на всі питання канадської сторони.
Нагадаємо, з початку сьогоднішньої доби бойовики вже 5 разів обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі.