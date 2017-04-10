Канадец спас собаку, которая провалилась под лед

"Как только лед сломался, я, не раздумывая, бросился за ним (собакой - ред.). Думаю, большинство людей поступили бы так же ", - прокомментировал свой поступок хозяин собаки.

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После того, как собака попала в руки хозяина, они еще раз оказались в воде по дороге на берег.

Однако несмотря на все трудности, мужчина смог самостоятельно доставить собаку на берег и не пострадал сам.