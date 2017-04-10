Канадець врятував собаку, яка провалилася під кригу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Очевидці в Альберті, Канада, зняли на відео чоловіка, которий стрибнув у крижану воду, щоб врятувати собаку, яка провалилася під лід. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News.
“Як тільки лід зламався, я, не роздумуючи, кинувся за ним (собакою - ред.). Думаю, більшість людей вчинили б так само”,- прокоментував свій вчинок господар собаки.
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Після того, як собака потрапила в руки господаря, вони ще раз опинилися у воді по дорозі на берег.
Однак попри всі труднощі, чоловік зміг самостійно доставити собаку на берег та не постраждав сам.