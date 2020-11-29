Канада ввела ограничения на массовый экспорт лекарств
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Канада в субботу ввела ограничения на массовый экспорт рецептурных лекарств, если это вызовет нехватку данных препаратов внутри страны. Эта мера введена в ответ на указ президента США Дональда Трампа, который распорядился снизить цены на рецептурные лекарства, в том числе, за счет импорта их из соседней Канады, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
"Некоторые лекарства, предназначенные для канадского рынка, запрещено импортировать за пределы Канады, в случае если эта продажа вызовет или усилит дефицит лекарств", - заявила министр здравоохранения Петти Хайду.
"Теперь компании (импортеры лекарств) также будут обязаны предоставлять информацию для оценки существующего или потенциального дефицита по запросу (Минздрава) в течение 24 часов, если существует серьезный ... риск для здоровья (канадских потребителей)", - говорится в заявлении министра здравоохранения.
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Приказ министра здравоохранения Канады вступил в силу в пятницу, всего за несколько дней до введения в США в действие новых правил импорта рецептурных лекарств, которые позволят американским лицензированным компаниям ввозить в США оптом рецептурные препараты, произведенные в Канаде.
Трамп заявил об этом плане во время своих первых дебатов с избранным президентом Джо Байденом, который также заявлял во время своей предвыборной кампании, разработает аналогичный план импорта медицинских препаратов, чтобы попытаться снизить стоимость рецептурных лекарств для американцев.
"Канада - небольшой рынок, на долю которого приходится 2% мировых продаж лекарств, при этом 68% производимых медицинских препаратов поставляется на мировой рынок. Необходимо проявлять бдительность в поддержке национального предложения лекарств", - говорится в заявлении Министерства здравоохранения Канады.
Многие поставщики канадских лекарств выступили против плана Трампа, заявив, что он может привести к дефициту медицинских препаратов.
Напомним, Министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга в субботу объяснил, почему не поддержал представленный Минфином проект Государственного бюджета на 2021 года на заседании правительства.