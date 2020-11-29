Канада ввела ограничения на массовый экспорт лекарств

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Канада в субботу ввела ограничения на массовый экспорт рецептурных лекарств, если это вызовет нехватку данных препаратов внутри страны. Эта мера введена в ответ на указ президента США Дональда Трампа, который распорядился снизить цены на рецептурные лекарства, в том числе, за счет импорта их из соседней Канады, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.