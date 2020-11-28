Степанов пояснив, чому не підтримав на уряді проект Держбюджету-2021

"Інша не менш важлива тема – це питання бюджетного процесу, зараз він вийшов на фінішну пряму, як то кажуть. Я отримав в останні дні багато запитань, чому я не підтримав під час засідання уряду цей бюджет і не голосував за його схвалення і направлення до Верховної ради. Відповідаю: моя позиція щодо фінансування системи охорони здоров’я, дофінансування медсистеми принципова і вона – незмінна", - сказав міністр.

Він пояснив, що у МОЗ виклали все у бюджетному запиті, який було подано під час бюджетного процесу.

"За кожною цифрою, яку ми подавали, там є чіткі розрахунки вартості медичної послуги. У цих розрахунках враховано все: від початку до кінця – скільки вартує лікування тієї чи іншої хвороби, незалежно від того, що це: COVID-19, інсульт, інфаркт, апендектамія або онкологічне захворювання. Там врахована вартість всіх ліків, врахована заробітна плата медичного персоналу. Щоб зарплата лікаря після інтернатури починалась із 22-23 тис. грн, зарплата медсестри була на рівні 17-18 тис. грн, зарплата молодшого медперсоналу була не менше 12 тис. грн", - пояснив Степанов.

З його слів, те, у якому стані знаходиться медична система країни – це наслідок "хронічного недофінансування".

Так, Кабмін схвалив фінальний проект Бюджету-2021 у четвер, 26 листопада.

А 27 листопада доопрацьований до другого читання проект закону про Державний бюджет на 2021 рік уже надійшов на розгляд Верховної Ради.