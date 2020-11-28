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Степанов объяснил, почему не поддержал на правительстве проект Госбюджета-2021

Степанов объяснил, почему не поддержал на правительстве проект Госбюджета-2021

Киев  •  УНН

 • 28448 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга в субботу объяснил, почему не поддержал представленный Минфином проект Государственного бюджета на 2021 год на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Другая не менее важная тема - это вопросы бюджетного процесса, сейчас он вышел на финишную прямую, как говорится. Я получил в последние дни много вопросов, почему я не поддержал на заседании правительства этот бюджет и не голосовал за его одобрение и направление в Верховную раду. Отвечаю: моя позиция по финансированию системы здравоохранения, дофинансирования медсистемы принципиальная и она - неизменна", - сказал министр.

Он пояснил, что в Минздраве изложили все в бюджетном запросе, который был подан во время бюджетного процесса.

"За каждой цифрой, которую мы подавали, там есть четкие расчеты стоимости медицинской услуги. В этих расчетах учтено все: от начала до конца - сколько стоит лечение той или иной болезни, независимо от того, что это: COVID-19, инсульт, инфаркт, апендектамия или онкологическое заболевание. Там учтена стоимость всех лекарств, учтена заработная плата медицинского персонала. Чтобы зарплата врача после интернатуры начиналась с 22-23 тыс. грн, зарплата медсестры была на уровне 17-18 тыс. грн, зарплата младшего медперсонала была не менее 12 тыс. грн", - объяснил Степанов.

По его словам, то, в каком состоянии находится медицинская система страны - это следствие "хронического недофинансирования".

Так, Кабмин одобрил финальный проект бюджета-2021 в четверг, 26 ноября.

А 27 ноября доработанный ко второму чтению проект закона о Государственном бюджете на 2021 год уже поступил на рассмотрение Верховной Рады.

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