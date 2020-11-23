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У США спрогнозували початок вакцинації від COVID-19 у грудні

У США спрогнозували початок вакцинації від COVID-19 у грудні

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Вакцинувати американців від COVID-19 можуть почати вже 11 грудня. Про це заявив голова урядової групи зі щеплення проти COVID-19 Монсеф Слауї, пише “Голос Америки”, передає УНН.

Компанія Pfizer зробила запит до Управління з контролю за якістю харчів та ліків США для термінового затвердження їхньої вакцини проти коронавірусу, й зустріч відповідного нарадчого комітету управління призначено на 10 грудня.

За словами Слауї, це означає, що вже наступного дня можуть почати вакцинацію населення.

“Наш план полягає у тому, щоб мати змогу відправляти вакцини на місця проведення щеплень протягом 24 годин з моменту затвердження, тож я очікую це, ймовірно, 11 чи 12 грудня”, — сказав урядовець.

Він додав, що йтися може лише про іммунізацію дорослих людей та підлітків, для дітей вакцину можуть затвердити лише в середині наступного року.

Нагадаємо, компанії BioNTech, Pfizer та Moderna заявили про близько 95% ефективності своїх вакцин від коронавірусу і намір зареєструвати їх найближчим часом.

Як повідомляв УНН, напередодні в Міністерстві охорони здоров'я заявили, що Україна готується до підписання на початку грудня Угоди про співпрацю з глобальним механізмом COVAX з постачання вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19.

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