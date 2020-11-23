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В США спрогнозировали начало вакцинации от COVID-19 в декабре

В США спрогнозировали начало вакцинации от COVID-19 в декабре

Киев  •  УНН

 • 13165 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Вакцинировать американцев от COVID-19 могут начать уже 11 декабря. Об этом заявил председатель правительственной группы по прививкам против COVID-19 Монсеф Слауи, пишет “Голос Америки”, передает УНН.

Компания Pfizer сделала запрос в Управление по контролю за качеством продуктов и лекарств США для срочного утверждения их вакцины от коронавируса, и встреча соответствующего совещательного комитета управления назначена на 10 декабря.

По словам Слауи, это означает, что уже на следующий день могут начать вакцинацию населения.

“Наш план состоит в том, чтобы иметь возможность отправлять вакцины на места проведения прививок в течение 24 часов с момента утверждения, и я ожидаю это, вероятно, 11 или 12 декабря”, — сказал чиновник.

Он добавил, что речь может идти только об иммунизации взрослых людей и подростков, для детей вакцину могут утвердить только в середине следующего года.

Напомним, компании BioNTech, Pfizer и Moderna заявили об около 95% эффективности своих вакцин от коронавируса и намерении зарегистрировать их в ближайшее время.

Как сообщал УНН, накануне в Министерстве здравоохранения заявили, что Украина готовится к подписанию в начале декабря Соглашения о сотрудничестве с глобальным механизмом COVAX по снабжению вакцины от коронавирусной болезни COVID-19.

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