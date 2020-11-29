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Канада ввела обмеження на масовий експорт ліків

Канада ввела обмеження на масовий експорт ліків

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Канада в суботу ввела обмеження на масовий експорт рецептурних ліків, якщо це викличе нестачу даних препаратів всередині країни. Цей захід введений у відповідь на указ президента США Дональда Трампа, який розпорядився знизити ціни на рецептурні ліки, в тому числі, за рахунок імпорту їх із сусідньої Канади, передає УНН із посиланням на Голос Америки.

“Деякі ліки, призначені для канадського ринку, заборонено імпортувати за межі Канади, в разі якщо цей продаж викличе або посилить дефіцит ліків”, — заявила міністр охорони здоров’я Петті Хайду.

“Тепер компанії (що імпортують ліки) також будуть зобов’язані надавати інформацію для оцінки існуючого або потенційного дефіциту за запитом (МОЗ) протягом 24 годин, якщо існує серйозний ... ризик для здоров’я (канадських споживачів)”, — йдеться в заяві міністра охорони здоров’я.

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Наказ міністра охорони здоров’я Канади вступив в силу в п’ятницю, всього за кілька днів до введення в США в дію нових правил імпорту рецептурних ліків, які дозволять американським ліцензованим компаніям ввозити в США оптом рецептурні препарати, вироблені в Канаді.

Трамп заявив про цей план під час своїх перших дебатів з обраним президентом Джо Байденом, який також заявляв під час своєї передвиборної кампанії, що розробить аналогічний план імпорту медичних препаратів, щоб спробувати знизити вартість рецептурних ліків для американців.

“Канада — невеликий ринок, на частку якого припадає 2% світових продажів ліків, при цьому 68% вироблених медичних препаратів поставляється на світовий ринок. Необхідно виявляти пильність у підтримці національного пропозиції ліків”, — йдеться в заяві Міністерства охорони здоров’я Канади.

Багато постачальників канадських ліків виступили проти плану Трампа, заявивши, що він може привести до дефіциту медичних препаратів.

Нагадаємо, Міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу у суботу пояснив, чому не підтримав поданий Мінфіном проект Державного бюджету на 2021 рік на засіданні уряду.

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