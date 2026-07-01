Канада впервые примет участие в "Евровидении" в 2027 году

$44.790.0651.030.13
ukenru
16:49 • 11386 просмотра
Зеленский срочно прервал визит в Ирландию и предупредил украинцев о подготовке массированного удара рф
Эксклюзив
16:40 • 16779 просмотра
Россия готовится к нападению на НАТО – эксперт назвал страну, которая может стать первой целью
16:21 • 14239 просмотра
Украина открывает экспорт оружия для стран-партнеров, правительство утвердило механизм - Федоров
Эксклюзив
14:51 • 15118 просмотра
В Украине заговорили о выборах - эксперт объяснил, что может стоять за слухами о встрече Зеленского и Залужного
14:19 • 17621 просмотра
Украина получит 16 самолетов Gripen в виде "пожертвования" от Швеции - Федоров озвучил датуVideo
Эксклюзив
1 июля, 13:45 • 19895 просмотра
Европейская система ПВО: почему инновационные разработки не гарантируют быстрой реализации проектаPhoto
1 июля, 09:55 • 17949 просмотра
Рада одобрила создание Национального пантеона
Эксклюзив
1 июля, 09:48 • 27919 просмотра
Покушение на бизнесмена Ермолаева в Монако: в Офисе Генпрокурора подтвердили открытие уголовного производства
1 июля, 07:57 • 39846 просмотра
Как приобрести финансовую грамотность - простые шаги для начинающихPhoto
1 июля, 07:42 • 25374 просмотра
В Украине стартует вступительная кампания в вузы - как будет проходить и какой графикPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+24°
1.9м/с
61%
747мм
Популярные новости
В Чехии ультраправая SPD хочет лишить Зеленского Ордена Белого Льва, у Павела отреагировали1 июля, 10:28 • 14578 просмотра
Врач Odrex, которого судят за медицинскую халатность, недоволен решением суда об отстранении от работы1 июля, 11:37 • 24847 просмотра
Более 1,5 млрд евро инвестиций, новые жилищные программы и ИИ для восстановления – итоги конференции URC-2026 в Гданьске1 июля, 12:25 • 23708 просмотра
Враг нанёс баллистический удар по Одесской области: двое погибших, 15 раненых1 июля, 13:35 • 14648 просмотра
БЭБ уничтожает отрасль, которая наполняет бюджет, пока Украина ищет деньги на оборону15:50 • 10514 просмотра
публикации
БЭБ уничтожает отрасль, которая наполняет бюджет, пока Украина ищет деньги на оборону15:50 • 10552 просмотра
Европейская система ПВО: почему инновационные разработки не гарантируют быстрой реализации проектаPhoto
Эксклюзив
1 июля, 13:45 • 19895 просмотра
Более 1,5 млрд евро инвестиций, новые жилищные программы и ИИ для восстановления – итоги конференции URC-2026 в Гданьске1 июля, 12:25 • 23745 просмотра
Врач Odrex, которого судят за медицинскую халатность, недоволен решением суда об отстранении от работы1 июля, 11:37 • 24882 просмотра
Как приобрести финансовую грамотность - простые шаги для начинающихPhoto1 июля, 07:57 • 39846 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Актуальные места
Украина
Монако
Израиль
Франция
Кипр
Реклама
УНН Lite
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video30 июня, 07:59 • 42486 просмотра
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 78284 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 92888 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 104671 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 139045 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Канада впервые примет участие в "Евровидении" в 2027 году

Киев • УНН

 • 1366 просмотра

Канада впервые примет участие в песенном конкурсе "Евровидение" в 2027 году, который пройдет в Болгарии. Это стало возможным после получения канадским вещателем CBC/Radio-Canada статуса полноправного члена Европейского вещательного союза.

Канада впервые примет участие в "Евровидении" в 2027 году

Канада впервые примет участие в песенном конкурсе Евровидение в 2027 году. Об этом сообщили Европейский вещательный союз и канадский общественный вещатель CBC/Radio-Canada, передает УНН.

Детали

Канада дебютирует на Евровидении в 2027 году, когда конкурс пройдет в Болгарии. Участие страны стало возможным после того, как CBC/Radio-Canada, национальный общественный вещатель Канады, получил статус полноправного члена Европейского вещательного союза.

Там отметили, что Канада имеет давнюю связь с конкурсом. В частности, канадская певица Селин Дион в 1988 году победила на Евровидении, представляя Швейцарию.

Канада станет первой новой страной-участницей Евровидения после Австралии, которая дебютировала на конкурсе в 2015 году.

Как именно Канада будет выбирать своего представителя и конкурсную песню, CBC/Radio-Canada объявит позднее в 2026 году.

Контекст

Евровидение традиционно ассоциируется с европейскими странами, однако участие в конкурсе связано не только с географией. К нему могут присоединяться вещатели, являющиеся членами Европейского вещательного союза.

В последние годы конкурс пытается расширять международную аудиторию. В то же время Евровидение остается площадкой, вокруг которой возникают политические споры, в частности из-за участия отдельных стран в конкурсе.

Александра Василенко

ОбществоКультураНовости Мира