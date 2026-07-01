Канада впервые примет участие в "Евровидении" в 2027 году

Канада впервые примет участие в песенном конкурсе Евровидение в 2027 году. Об этом сообщили Европейский вещательный союз и канадский общественный вещатель CBC/Radio-Canada, передает УНН.

Детали

Канада дебютирует на Евровидении в 2027 году, когда конкурс пройдет в Болгарии. Участие страны стало возможным после того, как CBC/Radio-Canada, национальный общественный вещатель Канады, получил статус полноправного члена Европейского вещательного союза.

Там отметили, что Канада имеет давнюю связь с конкурсом. В частности, канадская певица Селин Дион в 1988 году победила на Евровидении, представляя Швейцарию.

Канада станет первой новой страной-участницей Евровидения после Австралии, которая дебютировала на конкурсе в 2015 году.

Как именно Канада будет выбирать своего представителя и конкурсную песню, CBC/Radio-Canada объявит позднее в 2026 году.

Контекст

Евровидение традиционно ассоциируется с европейскими странами, однако участие в конкурсе связано не только с географией. К нему могут присоединяться вещатели, являющиеся членами Европейского вещательного союза.

В последние годы конкурс пытается расширять международную аудиторию. В то же время Евровидение остается площадкой, вокруг которой возникают политические споры, в частности из-за участия отдельных стран в конкурсе.