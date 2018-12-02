Канада направит сотни миллионов долларов в освоение Арктики
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Канада планирует вложить около 400 млн долларов в развитие инфраструктурных объектов в Арктических регионах страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СВС News.
Программа по освоению Арктики рассчитана на следующие 11 лет.
"Фонд национального торгового коридора выделит ... 400 млн долл. на транспортные инициативы в Юконе, Северо-западных территориях и Нунавуте", - цитирует телеканал заявление министерства транспорта страны.
Развитие транспортной инфраструктуры будет включать строительство мостов, дорог, аэропортов.
"Правительство ищет проекты, призванные улучшить доступ к рынкам северных регионов, обычно отрезанных из-за сложного рельефа и погодных условий", - отметили в министерстве транспорта.
Следует добавить, что антарктическая территория составляет около 40% от общей площади Канады, однако, из-за сурового климата и неразвитой инфраструктуры там практически никто не живет.