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Канада спрямує сотні мільйонів доларів на освоєння Арктики

Київ • УНН

 • 6845 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Канада планує вкласти близько 400 млн доларів у розвиток інфраструктурних об’єктів в Арктичних регіонах країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на СВС News.

Програма з освоєння Арктики розрахована на наступні 11 років.

“Фонд національного торговельного коридору виділить… 400 млн дол. на транспортні ініціативи у Юконі, Північно-західних територіях та Нунавуті”, - цитує телеканал заяву міністерства транспорту країни.

Розвиток транспортної інфраструктури включатиме будівництво мостів, доріг, аеропортів.

“Уряд шукає проекти, покликані покращити доступ до ринків північних регіонів, зазвичай відрізаних через складний рельєф та погодні умови”, - зазначили у міністерстві транспорту.

Слід додати, що антарктична територія становить близько 40% від загальної площі Канади, однак, через суворий клімат та нерозвинену інфраструктуру там практично ніхто не живе.

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